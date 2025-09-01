Kurz vor dem Ende der Transferphase verlässt wohl ein weiterer Leistungsträger Bayer Leverkusen. Den Verteidiger zieht es auf die Insel.

Leverkusen - Bayer Leverkusens Abwehrspieler Piero Hincapié steht kurz vor einem Wechsel nach England. „Er ist beim Medizincheck in London. Von daher wird der Transfer voraussichtlich über die Bühne gehen“, sagte Bayer Leverkusens Sportgeschäftsführer Simon Rolfes. Der Ecuadorianer soll einen Vertrag beim FC Arsenal unterschreiben.

Laut mehreren Medienberichten soll der 23-jährige Innenverteidiger zunächst für sechs Millionen Euro ausgeliehen werden. Ab 2026 greift dann eine verpflichtende Kaufoption, wodurch das Gesamtvolumen des Deals auf 52 Millionen Euro ansteigen soll. Zudem sicherte sich Leverkusen demnach eine Beteiligung an einem möglichen Weiterverkauf.

Hincapié war 2021 vom argentinischen Klub CA Talleres zur Werkself gewechselt und avancierte in der Bundesliga schnell zum Leistungsträger. Unter verschiedenen Trainern gehörte er in den vergangenen Jahren zur Stammformation und sammelte auch international wichtige Erfahrungen.