Bremen - Am Bremer Flughafen ist eine Pistole im Gepäck eines Reisenden gefunden worden. Sicherheitskräfte fanden die Waffe samt Schalldämpfer und Munition im Aufgabegepäck des Mannes aus Ostfriesland, wie die Bremer Polizei mitteilte. Der 56-Jährige wurde daraufhin kurzzeitig festgenommen und seine Wohnung wurde durchsucht.

Aufgefallen war die Pistole bei der Routinekontrolle des Reisegepäcks, das er zuvor am Schalter abgegeben hatte. „Der Vorfall zeigt, dass die Sicherheitsmechanismen funktionieren“, sagte ein Polizeisprecher. Der Verdächtige habe dann zunächst gesagt, jemand habe ihm die Waffe in den Koffer gelegt, als er während eines Toilettengangs unbeaufsichtigt war. Später machte er widersprüchliche Angaben. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.