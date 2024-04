Kamenz - In Leipzig sind sachsenweit mit Abstand die meisten Tierärzte tätig. 475 Veterinärmedizinerinnen und -mediziner waren es zum Stichtag 31. Dezember 2023, darunter 140 in Niederlassung, also mit eigener Praxis oder bei einer Praxis angestellt, wie das Statistische Landesamt am Freitag mitteilte. 335 Tierärzte arbeiten demnach in der Veterinärverwaltung, Forschung, Lehre und Industrie (vor allem in der Pharmaindustrie). Hinter Leipzig folgen Dresden mit 167 Tiermedizinern, davon 85 in Niederlassung, und der Landkreis Leipzig mit weiteren 139, davon 117 in Niederlassung. Die wenigsten Tierärzte gab es in Chemnitz (55) sowie im Vogtlandkreis (59) und im Landkreis Görlitz (64).

1542 Veterinärmediziner waren im Freistaat zum Stichtag tätig, rund 70 mehr als ein Jahr zuvor (1473). Davon praktizierten 946 in Niederlassung. Der Frauenanteil stieg dort in den vergangenen zehn Jahren von 48 auf knapp 66 Prozent an. Umgekehrt ging der Männeranteil in dieser Zeit um 22 Prozent zurück.