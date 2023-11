Dresden - Im Vogtland haben sich am Freitag zwei leichte Erdbeben ereignet. Die Beben seien um 7.49 Uhr und um 13.43 Uhr registriert worden, teilte das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie mit. Sie hätten nach vorläufiger Auswertung jeweils eine Stärke von 2,6 gehabt. Seit dem 1. November werde ein Erdbebenschwarm im Nordwesten Tschechiens beobachtet. Die Region Vogtland-Nordwestböhmen sei bekannt für Schwarmbeben. Dabei treten in dichter zeitlicher Reihenfolge viele Erdbeben im gleichen Herdgebiet auf. Schäden sind in der Regel nicht zu befürchten.