Wer ist die Person, die nach dem Brand in Gröditz tot gefunden wurde? Die Polizei ermittelt zu Identität, Todesumständen und Brandursache.

Zur Identität des Toten, den Umständen des Todes sowie zur Brandursache ermittelt nun die Polizei. (Symbolbild)

Gröditz - Nach einem Wohnungsbrand in Gröditz (Landkreis Meißen) ist ein toter Mensch gefunden worden. Um wen es sich handelt, sei derzeit noch unklar, teilte die Polizei mit.

Demnach brach das Feuer am Freitagmorgen in einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Hauses aus und zerstörte die Räume vollständig. Während der Löscharbeiten entdeckten Einsatzkräfte den Leichnam. Zur Identität des Toten, den Umständen des Todes sowie zur Brandursache ermittelt nun die Kriminalpolizei.