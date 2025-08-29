Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz erhöht die Eintrittspreise an manchen Häusern - diese Tickets kosten demnächst mehr.

Der Eintritt ist Kulturforum mit der Gemäldegalerie, dem Kupferstichkabinett, der Kunstbibliothek und dem Kunstgewerbemuseum wird teurer. (Archivbild)

Berlin - Einige Berliner Museen kosten demnächst mehr Eintritt. Der Eintrittspreis für die Alte Nationalgalerie wird ab 24. Oktober von 14 auf 16 Euro erhöht, wie die Stiftung Preußischer Kulturbesitz mitteilte.

Das Ticket Kulturforum kostet ab 1. Oktober 22 statt 20 Euro. Damit kann man Neue Nationalgalerie, Gemäldegalerie, Kunstbibliothek, Kunstgewerbemuseum, Kupferstichkabinett und Musikinstrumentemuseum besuchen.

Mit dem Jahreswechsel soll die Friedrichswerdersche Kirche 6 Euro Eintritt kosten. Bekannt ist bereits, dass ab dem 3. Oktober auch das Ethnologische Museum und das Museum für Asiatische Kunst im Humboldt Forum Eintritt kosten werden. Bisher ist der Besuch kostenlos.