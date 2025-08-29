Pfarrerin, Politikerin, Hoffnungsträgerin? Juliane Kleemann will mit klaren Zielen und gegen Empörungskultur erneut in den Landtag.

Die Co-Landesvorsitzende der SPD Sachsen-Anhalt, Juliane Kleemann, ist von ihrem Kreisverband erneut als Kandidatin für die kommende Landtagswahl aufgestellt worden. (Archivbild)

Stendal - Die Co-Landesvorsitzende der SPD in Sachsen-Anhalt, Juliane Kleemann, ist von ihrem Kreisverband erneut als Kandidatin für die kommende Landtagswahl aufgestellt worden. Das teilte das Wahlkreisbüro der Landtagsabgeordneten mit. Seit 2019 ist die Pfarrerin Abgeordnete im Magdeburger Landtag für ihren Wahlkreis in der Altmark. Seit 2020 ist sie Co-Landesvorsitzende der SPD neben Andreas Schmidt.

Vergangenes Jahr wurde die Doppelspitze im Amt bestätigt - trotz Rufen nach personeller Veränderung innerhalb der SPD nach Verlusten bei den Kommunal- und Europawahlen.

„Wir erleben, dass Politik zu sehr von Emotionen, die oft als Empörung geäußert werden, getrieben ist“, sagte Kleemann. „Ich trete erneut an, um Politik zu gestalten, die tatsächliche und gute Veränderungen für Sachsen-Anhalt und Deutschland bewirkt.“ Am 6. September kommenden Jahres wählt Sachsen-Anhalt einen neuen Landtag.