Unfall in Landeshauptstadt 78-Jährige nach Stadtbahn-Unfall in Lebensgefahr

Eine Seniorin wird in Hannover im Bereich einer Haltestelle von einer Straßenbahn erfasst. Hat sie eine rote Ampel missachtet?

Von dpa 29.08.2025, 20:21
Eine Fußgängerin ist beim Zusammenstoß mit einer Stadtbahn lebensgefährlich verletzt worden. (Archivbild)
Eine Fußgängerin ist beim Zusammenstoß mit einer Stadtbahn lebensgefährlich verletzt worden. (Archivbild) Julian Stratenschulte/dpa

Hannover - Eine 78 Jahre alte Fußgängerin ist in Hannover von einer Stadtbahn erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte die Seniorin im Bereich der Haltestelle Bothfeld an einer roten Ampel einen Wegübergang überqueren, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurde sie von der Stadtbahn-Linie 13 erfasst und zu Boden geschleudert. Mit lebensbedrohlichen Verletzungen wurde die Frau im Rettungswagen in eine Klinik gebracht. 

Die 37 Jahre alte Stadtbahnfahrerin sowie die Bahninsassen blieben bei dem Unfall am Freitagmittag unverletzt. Die Polizei sucht jetzt weitere Zeugen.