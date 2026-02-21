Die Feuerwehr wird zu einem Brand in einem Wohnhaus gerufen. Dort machen die Einsatzkräfte eine grausige Entdeckung.

Werdau - Nach einem Brand in einem Wohnhaus in Werdau (Landkreis Zwickau) haben die Einsatzkräfte eine Leiche entdeckt. Das Feuer war am Morgen aus noch unbekannter Ursache ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Angaben zum Geschlecht und Alter des Opfers wurden nicht gemacht. Ein Brandursachenermittler ermittelt. Das Haus ist vorerst nicht mehr bewohnbar. Die Höhe des Schadens wurde noch nicht beziffert.