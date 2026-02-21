Eine Woche vor dem Klassiker in Dortmund festigt der FC Bayern die Tabellenführung. Nach der Ehrung für 500 Tore fühlt sich Harry Kane zu weiteren Treffern verpflichtet. Auch defensiv ist er im Fokus.

München - Ein zu früh abschaltender FC Bayern hat sich eine Woche vor dem deutschen Fußball-Clásico gegen Borussia Dortmund nur zeitweise in meisterlicher Verfassung präsentiert. Gegen eine spät aufkommende Frankfurter Eintracht reichte es für den Tabellenführer um Doppelpacker Harry Kane aber zu einem 3:2 (2:0). Am Ende hatten die Münchner mehr Mühe als nötig.

Kane (20./68. Minute) und zuvor Nationalspieler Aleksandar Pavlovic (16.) münzten die lange währende Münchner Überlegenheit nur unzureichend in Tore um. Nach seinen Saisontreffern 27 und 28 verursachte Kane im eigenen Strafraum einen Foulelfmeter, den der von ihm am Fuß getroffene Jonathan Burkardt selbst sicher verwandelte (77.). Der ebenfalls eingewechselte Arnaud Kalimuendo sorgte mit dem Anschlusstreffer in der 87. Minute nach einem leichtsinnigen Bayern-Ballverlust dann noch für eine spannende Schlussphase.

Davies wieder verletzt

Drei Stunden vor dem Topspiel des BVB bei RB Leipzig festigten die Münchner die Tabellenführung. Die Gäste vergaben die Chance auf mehr Titelspannung in einem über weite Strecken einseitigen Spiel, als Burkardt beim Comeback zwei Minuten nach seiner Einwechselung den Ball an den Pfosten lupfte (62.).

Bitter für die Bayern: Der in dieser Saison lange nach einem Kreuzbandriss fehlende Kanadier Alphonso Davies musste kurz nach dem Beginn der zweiten Spielhälfte verletzt vom Platz. Von Trainer Vincent Kompany gab es beim Weg in den Arena-Tunnel einen aufmunternden Klaps.

Kompany diesmal im „Spielmodus“

Kompany fokussierte sich vor 75.000 Zuschauern in der Allianz Arena ganz auf seinen „Spielmodus“, nachdem er am Vortag in einem eindrucksvollen Zwölf-Minuten-Statement rund um den mutmaßlichen Rassismus-Fall um Vinícius Júnior „klar die Meinung“ kundgetan hatte.

In seinem Kerngeschäft als Trainer musste der 39 Jahre alte Belgier nur ein Viertelstündchen warten, ehe seine Stars das erste Mal gegen personell stark ersatzgeschwächte Frankfurter jubeln konnten. Eintracht-Keeper Kauã Santos half bei Pavlovics Volleyschuss aus der Distanz allerdings tüchtig mit, als der Brasilianer den haltbaren Ball passieren ließ. Später hielt er mehrmals klasse.

Nachdem Kane vor dem Anpfiff mit einem Blumenstrauß und einer Fotocollage für sein 500. Profitor eine Woche zuvor in Bremen geehrt worden war, schraubte er die imposante Zahl weiter hoch. Nach einer einstudierten Eckball-Variante kam der Ball von Michael Oilse über Josip Stanisic zum Engländer, der dankend einköpfte.

Erste Niederlage für Eintracht-Coach Riera

Angesichts der zahlreichen Ausfälle war die Gäste-Mannschaft des neuen Trainers Albert Riera, der im dritten Spiel erstmals verlor, lange kein adäquater Gegner. Der einzig konstruktive Angriffsversuch im ersten Durchgang schloss Jean-Mattéo Bahoya kläglich ab (40.). Jonas Urbig im Münchner Tor hatte als Vertreter des verletzten Manuel Neuer keine Mühe mit dem Schüsschen.

Mit der 2:0-Führung im Rücken schalteten die Münchner einen Gang zurück und fuhren die Angriffs-Maschine gegen die Frankfurter Not-Abwehr nicht wieder richtig hoch. Luis Díaz scheiterte an Kauã Santos (54.). Olise zirkelte den Ball knapp vorbei (55.). Kane war es dann, der die Torhymne mit einem platzierten Distanzschuss wieder erklingen ließ. Dann schlug Frankfurt zweimal zurück.