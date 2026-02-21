weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Volleyball-Bundesliga: Dresdner Volleyballerinnen erfüllen Pflichtaufgabe

Volleyball-Bundesliga Dresdner Volleyballerinnen erfüllen Pflichtaufgabe

Zwischen zwei Spielen auf internationalem Parkett müssen die Volleyballerinnen des Dresdner SC in der Bundesliga antreten. Die Aufgabe gegen Borken meistern sie.

Von dpa 21.02.2026, 18:48
Die Dresdner Volleyballerinnen erfüllen Pflichtaufgabe gegen Borken
Die Dresdner Volleyballerinnen erfüllen Pflichtaufgabe gegen Borken Robert Michael/dpa

Dresden - Die Volleyball-Frauen des Dresdner SC haben ihre Pflichtaufgabe in der Bundesliga gegen Skurios Volleys Borken souverän gelöst. Der Supercup-Gewinner setzte sich gegen den Aufsteiger aus dem Norden mit 3:0 (25:15, 25:16, 25:21) durch. Bereits am Mittwoch ist der deutsche Vizemeister wieder im Europapokal-Rückspiel bei Mulhouse Alsace gefordert.

Zwei Tage nach dem überzeugenden Auftritt im ersten Viertelfinalspiel des CEV-Cups gegen die Französinnen ließ das Team von Alexander Waibl auch in der Liga nichts anbrennen. Vor 2.681 Zuschauern, darunter der Präsident des Deutschen Volleyball-Verbandes Markus Dieckmann, bestimmte der Favorit von Beginn an das Geschehen. Mit druckvollen Aufgaben, einem variablen Angriffsspiel und stabiler Block- und Feldabwehr zeigten sich die Gastgeberinnen dem Tabellenneunten klar überlegen. Waibl konnte es sich leisten, seiner zweiten Reihe Einsatzchancen zu gewähren.