Zwischen zwei Spielen auf internationalem Parkett müssen die Volleyballerinnen des Dresdner SC in der Bundesliga antreten. Die Aufgabe gegen Borken meistern sie.

Dresden - Die Volleyball-Frauen des Dresdner SC haben ihre Pflichtaufgabe in der Bundesliga gegen Skurios Volleys Borken souverän gelöst. Der Supercup-Gewinner setzte sich gegen den Aufsteiger aus dem Norden mit 3:0 (25:15, 25:16, 25:21) durch. Bereits am Mittwoch ist der deutsche Vizemeister wieder im Europapokal-Rückspiel bei Mulhouse Alsace gefordert.

Zwei Tage nach dem überzeugenden Auftritt im ersten Viertelfinalspiel des CEV-Cups gegen die Französinnen ließ das Team von Alexander Waibl auch in der Liga nichts anbrennen. Vor 2.681 Zuschauern, darunter der Präsident des Deutschen Volleyball-Verbandes Markus Dieckmann, bestimmte der Favorit von Beginn an das Geschehen. Mit druckvollen Aufgaben, einem variablen Angriffsspiel und stabiler Block- und Feldabwehr zeigten sich die Gastgeberinnen dem Tabellenneunten klar überlegen. Waibl konnte es sich leisten, seiner zweiten Reihe Einsatzchancen zu gewähren.