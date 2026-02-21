Von dpa

Von dpa

Das Politdrama „Gelbe Briefe“ von İlker Çatak hat den Goldenen Bären gewonnen. Die Auszeichnungen im Überblick.

Regisseur Wim Wenders leitete in diesem Jahr die Internationale Jury.

Berlin - Die Preisträgerinnen und Preisträger der 76. Berlinale stehen fest. Ein Überblick:

Goldener Bär für den besten Film: „Gelbe Briefe“ von İlker Çatak

Silberner Bär Großer Preis der Jury: „Kurtuluş“ von Emin Alper

Silberner Bär Preis der Jury: „Queen at Sea“ von Lance Hammer

Silberner Bär für die beste Regie: Grant Gee für „Everybody Digs Bill Evans“

Silberner Bär für die beste schauspielerische Leistung in einer Hauptrolle: Sandra Hüller in „Rose“

Silberner Bär für die beste schauspielerische Leistung in einer Nebenrolle: Anna Calder-Marshall und Tom Courtenay in „Queen at Sea“

Silberner Bär für das beste Drehbuch: Geneviève Dulude-de Celles für „Nina Roza“

Silberner Bär für eine herausragende künstlerische Leistung: Anna Fitch und Banker White für „Yo (Love is a Rebellious Bird)“

Bester Dokumentarfilm: „If Pigeons Turned to Gold“ von Pepa Lubojacki

GWFF Preis Bestes Spielfilmdebüt: „Chronicles From the Siege“ von Abdallah Alkhatib