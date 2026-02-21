Europa steht zunehmend unter Druck. Politiker suchen nach Wegen, die europäische Idee zu stärken. Eine Initiative erhebt die Stimme.

Eine Teilnehmerin hält ein Schild mit der Aufschrift "Europa ist bunt" bei der Kundgebung der proeuropäischen Initiative „We are Europe“ für ein starkes Europa am Brandenburger Tor.

Berlin - Rund 100 Menschen haben am Brandenburger Tor für ein starkes Europa demonstriert. Sie folgten damit dem Aufruf einer neu gegründeten überparteilichen Initiative „We are Europe“. Parallel zu der Kundgebung in Berlin gab es nach Veranstalterangaben Aktionen und Demonstrationen in rund ein Dutzend weiteren europäischen Städten, darunter in Stuttgart, Hamburg und München sowie in Barcelona, Rom und Wien.

Die Veranstalter sprachen von etwa 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmern in Berlin. „Die Aufbruchstimmung war überwältigend“, sagte eine der Initiatorinnen von „We are Europe“, Laura Wessbecher.

In Zeiten des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine und wachsender europafeindlicher Kräfte in der EU will sich die Bewegung für ein starkes, unabhängiges und demokratisches Europa einsetzen.