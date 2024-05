Leiche in Bischofswerda gefunden - Polizei ermittelt

Bischofswerda - Nach dem Fund einer Leiche in Bischofswerda (Landkreis Bautzen) ermittelt die Kriminalpolizei nun die genauen Todesumstände des Opfers. Die leblose Person sei am Sonntagmittag auf einem Grundstück entdeckt worden, teilte die Polizeidirektion Görlitz mit. Trotz eines Notarzteinsatzes kam für sie jede Hilfe zu spät. Die genaue Identität des Opfers sei noch unklar. Aus ermittlungstaktischen Gründen würden in Absprache mit der Staatsanwaltschaft vorerst keine weiteren Angaben zu dem Fall gemacht. Radio Lausitz hatte zuvor berichtet, dass es sich um eine junge Frau handeln soll.