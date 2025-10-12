Ein zweistöckiges Haus in Felixsee steht in der Nacht in Vollbrand. Die Feuerwehr kann nur von außen löschen. Nun ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung.

Felixsee - In der Nacht zu Samstag ist in Felixsee bei Döbern (Spree-Neiße-Kreis) ein Brand in einem leerstehenden Gebäude ausgebrochen. Nach Polizeiangaben stand das zweistöckige Haus gegen 01.15 Uhr bereits in Vollbrand, als die Feuerwehr eintraf. Da das Gebäude einsturzgefährdet war, konnten die Löscharbeiten nur von außen erfolgen.

Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Am Morgen waren die Flammen weitgehend gelöscht. Ein Statiker soll nun prüfen, ob das Haus betreten werden kann. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen – Tatverdächtige gibt es bislang nicht.