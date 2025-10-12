Nach einem lauten Knall fliehen zwei Kriminelle in einem roten Auto. Zurück bleiben verstreute Zigarettenschachteln – hatten sie es wirklich nur darauf abgesehen?

Roskow - Mit Pyrotechnik haben Kriminelle am frühen Morgen in Roskow (Potsdam-Mittelmark) einen Zigarettenautomaten gesprengt. Ein Zeuge wurde nach Polizeiangaben durch einen lauten Knall geweckt und sah kurz darauf ein rotes Auto mit zwei Personen vom Tatort flüchten.

Am Einsatzort fanden die Beamten den aufgesprengten Automaten. Mehrere Zigarettenschachteln lagen verstreut auf dem Boden. Bargeld befand sich nicht in dem Gerät – die Täter hatten es offenbar auf die Zigaretten abgesehen. Kriminaltechniker sicherten Spuren am Tatort und stellten die zurückgelassenen Zigarettenschachteln sicher.