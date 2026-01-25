26 Projekte in der Lausitz erhalten 2026 finanzielle Unterstützung für Kultur und das sorbische und wendische Erbe. Was hinter dem Förderprogramm steckt.

Cottbus - In der brandenburgischen Lausitz werden 2026 insgesamt 26 Kulturprojekte mit rund einer Million Euro gefördert. Der vom Bund unterstützte Projektfonds Kulturplan Lausitz soll das regionale Kulturleben stärken und zugleich das sorbische und wendische Erbe bewahren.

Kulturministerin Manja Schüle (SPD) betonte, dass die Projekte den Strukturwandel in der Region begleiten, neue Beschäftigungsmöglichkeiten schaffen und die Strahlkraft der Lausitz erhöhen sollen. „Mit unserem Förderfonds setzen wir eine zentrale Maßnahme aus dem Kulturplan Lausitz um, den wir gemeinsam mit der lokalen Kultur- und Kreativszene entwickelt haben“, sagte Schüle.

Von den ausgewählten Projekten erhalten sieben jeweils bis zu 150.000 Euro, 15 kleinere Vorhaben bis zu 10.000 Euro, wie das Kulturministerium mitteilte. Vier Projekte mit dreijähriger Laufzeit werden mit bis zu 100.000 Euro pro Jahr gefördert. Insgesamt können bis zu 90 Prozent der Gesamtkosten übernommen werden. Die Jury, bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern etwa aus Museen, Kulturämtern und Jugendzentren, wählte die Projekte aus 78 Bewerbungen aus.