Nach dem Großbrand auf dem Bogensee-Areal sucht die Polizei weiter nach Zeugen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Wandlitz - Nach dem Brand auf dem historischen Areal am Bogensee in Wandlitz ist die Polizei weiterhin auf der Suche nach Zeugen. Bislang habe es kaum neue Zeugenhinweise gegeben, teilte ein Polizeisprecher auf Anfrage mit. Auf dem Bogensee-Areal mit der Goebbels-Villa nördlich von Berlin war am Mittwochabend ein Großbrand ausgebrochen, der die Feuerwehr auch am Folgetag wegen anhaltender Glutnester noch beschäftigte.

Die Flammen hatten sich durch ein geschichtsträchtiges Gebäude gefressen, wie auch die Gemeinde mitteilte. Auf dem Areal hatte sich NS-Propagandaminister Joseph Goebbels einst eine Villa gebaut. Diese brannte nach Angaben eines Polizeisprechers aber nicht, betroffen war ein früheres Lehrgebäude. Es gehörte zu DDR-Zeiten zur ehemaligen Hochschule der Freien Deutschen Jugend (FDJ). Nach der Wende gab es auf dem Areal ein Kongresszentrum. Seit dem Jahr 2000 ist das Areal ungenutzt und verfällt.

Die Kriminalpolizei ermittelt zur genauen Ursache des Feuers. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 03338-3610 oder über die Internetwache zu melden.