Nach einem Überfall am Samstagabend schleppte sich ein junger Mann mit einer Stichverletzung am Bauch zum ZOB. Er musste Notoperiert werden. Die Täter entkamen.

Berlin - Unbekannte haben im Berliner Westend einen Mann 24-Jährigen überfallen und ihn schwer mit einem Messer verletzt. Die Täter sollen ihn am Samstagabend auf einem Parkplatz am Messedamm angegriffen und beraubt haben, wie die Polizei mitteilte. Der junge Mann schleppte sich mit einer Stichverletzung am Bauch in die Wartehalle des Zentralen Omnibusbahnhofs.

Dort riefen Fahrgäste die Rettungskräfte und leisteten Erste Hilfe. Der Mann kam ins Krankenhaus und musste dort den Angaben zufolge notoperiert werden. Lebensgefahr habe aber keine bestanden, hieß es. Die Angreifer wurden bisher nicht gefasst.