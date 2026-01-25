weather schneeregen
Halle (Saale), Deutschland
  Automesse: Automobilmesse in Erfurt mit stabiler Besucherzahl

Elektromobilität, Offroad-Parcours und 42 Marken: Die Automobilmesse in Erfurt bot Besuchern zahlreiche Möglichkeiten zum Ausprobieren und Informieren.

Von dpa 25.01.2026, 15:38
Rund 140 Aussteller präsentierten sich in diesem Jahr auf der Messe. (Archivbild)
Rund 140 Aussteller präsentierten sich in diesem Jahr auf der Messe. (Archivbild) Martin Schutt/dpa

Erfurt - Die Automobilmesse in Erfurt hat in diesem Jahr erneut rund 30.000 Besucher angelockt. Damit sei die Gästezahl aus dem Vorjahr wieder erreicht worden, teilten die Veranstalter zum Abschluss mit. Zur 18. Auflage der Verkaufsmesse für Autos, Tuning und Zubehör hatten sich seit Freitag auf dem Messegelände 140 Aussteller präsentiert. 

42 Marken waren vertreten. Besucher konnten sich über Neuheiten und Elektromobilität informieren und zudem Fahrspaß zum Zuschauen und Selbstprobieren erleben. So gab es unter anderem auf dem Freigelände einen Offroad-Parcours, auf dem sich Technik, Fahrverhalten und Ausstattung verschiedener Modelle hautnah erleben ließ.