Der Deutsche Wetterdienst warnt vor gefährlichem Glatteis ab Sonntagabend und in der Nacht zum Montag. Tagsüber kann es teilweise regnen, während die Böden weiterhin gefroren bleiben.

Potsdam/Berlin - Die Berliner und Brandenburger müssen sich zum Start in die neue Woche auf Sprühregen, Bodenfrost und Maximaltemperaturen um den Gefrierpunkt einstellen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Glatteis wegen gefrierender Nässe ab Sonntagabend.

Einer amtlichen Unwetterwarnung des DWD zufolge sei die Glatteisgefahr in der Nacht zu Montag hoch (Warnstufe 3 von 4). Regen und Nässe könnten plötzlich gefrieren. Dadurch bestehe Gefahr für Leib und Leben.

Montag dichte Wolken

Für Montag sagen die Meteorologen dichte Wolken voraus, bei Höchstwerten von 0 bis 3 Grad. Im Norden und Nordwesten Brandenburgs kann erneut Schnee fallen, teilweise kräftig. Im Südosten wird dagegen örtlich Sprühregen erwartet, inklusive Glatteis.

Der bewölkte Himmel bleibt auch am Dienstag erhalten, nur lokal sei mit Auflockerungen zu rechnen, heißt es weiter. Es soll tagsüber nicht wärmer als 3 Grad werden. In der Nacht zum Mittwoch bleibt es größtenteils niederschlagsfrei - die Temperaturen fallen erneut auf bis zu minus 3 Grad.