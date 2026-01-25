Projekt Kleinmachnow? Feiernde Jugendliche, laute Musik und plötzlich Blaulicht: Wie eine harmlose Hausparty bei Berlin außer Kontrolle geriet und die Polizei hart durchgreifen musste.

Kleinmachnow - Eine Party in Kleinmachnow nahe Berlin hat einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Die ursprünglich als Privatfeier in einem Einfamilienhaus geplante Veranstaltung zog im Laufe des Samstagabends zahlreiche ungeladene Gäste an und wuchs auf mehr als hundert Personen an, wie die Polizei mitteilte.

Den Angaben zufolge verhielten sich die teils alkoholisierten Heranwachsenden zunehmend aggressiv. Zudem kam es zu erheblichen Ruhestörungen. Einsatzkräfte versuchten zunächst, die Lage auf und vor dem Grundstück mit Lautsprecherdurchsagen und Platzverweisen zu beruhigen.

Da die Gäste laut Polizeiangaben aber durchaus gewaltbereit waren, mussten sie schließlich unter Androhung von körperlichem Zwang mit einem Großaufgebot von Beamten von der Party entfernt werden. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen Landfriedensbruchs ein. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden aber keine Menschen verletzt, auch Sachschäden wurden nicht gemeldet.