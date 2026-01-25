Alkohol, Minusgrade, Bissattacken: Eine Frau gerät auf einer Feier außer Rand und Band. Erst Polizeibeamte können sie schließlich unter Kontrolle bringen.

Eine betrunkene Frau beißt auf einer Feier zwei Helfer in die Hand. (Symbolbild)

Erfurt - Diese Feier bleibt wohl schmerzhaft in Erinnerung: In der Nacht zum Sonntag biss eine stark betrunkene junge Frau in Erfurt gleich zwei Helfer – und löste damit einen Polizeieinsatz aus.

Die 24-Jährige sorgte nach Angaben der Polizei zunächst für Aufsehen, als sie sich trotz kalter Minusgrade auszuziehen begann und das Lokal verlassen wollte. Eine 28-Jährige wollte aus Sorge die Betrunkene zurückhalten – doch die reagierte aggressiv und biss ihr in die Hand.

Auch ein 42-jähriger Mann, der die Situation beruhigen wollte, bekam die Zähne der Frau zu spüren. Erst die alarmierte Polizei konnte den handfesten Zwischenfall beenden.

Die alkoholisierte Frau wurde medizinisch versorgt. Gegen sie läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung. Die beiden Helfer erlitten leichte Verletzungen. Die Polizei warnt: Zu viel Alkohol macht nicht nur enthemmt – sondern auch gefährlich.