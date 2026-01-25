Leipzig/Erfurt - Autofahrer müssen sich in Thüringen zu Wochenbeginn auf Schnee und Glätte einstellen. Von Süden kommt ein Niederschlagsgebiet auf den Freistaat zu, das in der Nacht zu Montag Schnee bis ins Tiefland bringt, sagte Robert Noth, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig.

Im Thüringer Wald seien 10 bis 20 Zentimeter Neuschnee möglich - im Tiefland drei bis acht Zentimeter. Auch am Montag schneie es tagsüber bei Minusgraden und Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt weiter. In den Höhenlagen bleibe es frostig kalt. Auf den Straßen könne es glatt werden, hieß es. Dabei bleibe es grau und bewölkt.

Der Neuschnee dürfte den Wintersport im Bergland wieder ankurbeln. Zuletzt waren dort die Bedingungen mit teils verharschtem Schnee und glatten Waldwegen sehr eingeschränkt. Am Sonntag waren laut dem Regionalverbund Thüringer Wald noch 12,5 Kilometer Loipen präpariert, sechs Skilifte hatten geöffnet.