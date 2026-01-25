Eine Wasserleitung platzt, eine Straße wird überflutet. Mehrere Haushalte in Chemnitz mussten deswegen über einen Wasserwagen mit Trinkwasser versorgt werden.

Wegen eines Wasserrohrbruchs stand am Sonntag eine Straße in Chemnitz unter Wasser. (Symbolbild)

Chemnitz - Ein Wasserrohrbruch hat am Sonntagmorgen in Chemnitz Probleme verursacht. Wie die Polizei mitteilte, war die Wasserleitung unter der Geibelstraße in der Nacht geplatzt. „Die ganze Straße wurde überschwemmt.“ Der Grund für den Rohrbruch war vorerst unklar.

Laut dem Versorger Eins wurde der Schaden gegen 1.30 Uhr von Bürgern gemeldet und daraufhin vom Bereitschaftsdienst der Schieber der Versorgungsleitung geschlossen.

Betroffen seien knapp 130 Haushalte. Für sie wurde eine Notversorgung mit Trinkwasser über einen Wasserwagen organisiert, wie eine Eins-Sprecherin auf Nachfrage sagte. Die reguläre Wasserversorgung sollte im Tagesverlauf wiederhergestellt werden.