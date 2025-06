Ein Lastwagen in Ottendorf-Okrilla steht in Flammen. Für den Fahrer ist es nicht der erste Unfall der Nacht.

Ottendorf-Okrilla - Ein Lastwagen ist in Ottendorf-Okrilla (Landkreis Bautzen) von der Fahrbahn abgekommen und vollständig ausgebrannt. Der mit Möbeln beladene Lastwagen kam am späten Donnerstagabend nach rechts von der Straße ab und fing aus ungeklärter Ursache Feuer, wie die Polizei mitteilte.

Der Fahrer konnte sich rechtzeitig aus dem Fahrzeug retten und erlitt nur leichte Schürfwunden. Ein Atemalkoholtest ergab, dass er stark alkoholisiert war. Angaben zum Alter des Fahrers machte die Polizei nicht. Das Feuer war demnach am Morgen vollständig gelöscht, die Hauptstraße bleibt jedoch wegen Bergungsarbeiten noch bis zum Mittag gesperrt.

Laut Polizei war der Lkw-Fahrer zuvor aus Richtung Berlin über die Autobahn 13 unterwegs und nach bisherigem Stand in mindestens drei weitere Verkehrsunfälle in Brandenburg und Sachsen verwickelt gewesen, deren Unfallorte er jeweils fluchtartig verließ. Die Ermittlungen dauern an.