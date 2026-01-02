Helfta - Wegen eines bei winterlichen Straßenverhältnissen umgekippten Lastwagens ist die Bundesstraße 180 bei Helfta seit dem Morgen gesperrt. Wie die Feuerwehr mitteilte, blockierte der Anhänger des Lastwagens die komplette Straßenbreite. Der Fahrer musste mit Leitern aus dem Führerhaus geholt werden. Die Sperrung im Landkreis Mansfeld-Südharz wird voraussichtlich bis in den Abend andauern.