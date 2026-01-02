weather schneeschauer
Unfall Lastwagen umgekippt: Bundesstraße gesperrt

Ein Lkw kippt um und legt die B180 seit dem Morgen lahm.

Von dpa 02.01.2026, 15:49
Der Anhänger des Lkw blockierte die komplette Straßenbreite. (Symbolbild) Uli Deck/dpa

Helfta - Wegen eines bei winterlichen Straßenverhältnissen umgekippten Lastwagens ist die Bundesstraße 180 bei Helfta seit dem Morgen gesperrt. Wie die Feuerwehr mitteilte, blockierte der Anhänger des Lastwagens die komplette Straßenbreite. Der Fahrer musste mit Leitern aus dem Führerhaus geholt werden. Die Sperrung im Landkreis Mansfeld-Südharz wird voraussichtlich bis in den Abend andauern.