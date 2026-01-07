Der Schnee ruft: Das Erzgebirge präsentiert sich derzeit winterlich weiß und lockt mit vielen Wintersport-Angeboten. Rasante Bobfahrten zählen ebenso dazu wie herausfordernde Skitouren.

Oberwiesenthal/Altenberg - Von Ski alpin und Langlauf über Rodeln und Skiwanderungen bis hin zu Spitzensport: Das Erzgebirge bietet derzeit eine Vielfalt an Wintersport. Neben zahlreichen Skihängen etwa am Fichtelberg, am Hirschkopf und am Adlerfelsen lockt ein großes Netz an Loipen mit Panorama-, Wald- und sogar beleuchteten Strecken, wie der Tourismusverband Erzgebirge informiert. Wer die Herausforderung sucht, kann etwa beim Stoneman Miriquidi Snow in vier Tagesetappen 130 Kilometer von Oberwiesenthal bis nach Schöneck und zurück fahren. Dabei gilt es 2.000 Höhenmeter zu bewältigen.

Angebote für Skitourengeher

Zum Skifahren bieten sich auch abseits präparierter Pisten zahlreiche Möglichkeiten – für Einsteiger ebenso wie für erfahrene Skitourengeher. Am Wochenende lockt dabei eine besondere Herausforderung: das Skitouren-Everesting am Fichtelberg. Ziel ist es, mit Tourenski innerhalb von 24 Stunden die Höhe des Mount Everest zu meistern – dem mit 8.848 Metern höchsten Berg der Welt. „Die Route führt über wiederholte Aufstiege am Fichtelberg und verlangt von den Teilnehmenden hohe körperliche Fitness, Ausdauer und mentale Stärke“, heißt es.

Wintersportfans haben zudem die Möglichkeit, demnächst Spitzensport live zu erleben. Etwa beim Bob- und Skeleton-Weltcup oder bei der Junioren-Weltmeisterschaft im Rodeln. Beides findet in Altenberg statt. Im dortigen Eiskanal werden auch für Gäste Fahrten im Viererbob angeboten. Unter der Ägide von erfahrenen Bobpiloten sausen sie den Angaben zufolge mit mehr als Tempo 100 durch den Eiskanal samt elf steilen Kurven.