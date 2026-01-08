Bremen - Hilfsbereitschaft und Gelassenheit sind aus Sicht des Bremer Bürgermeisters Andreas Bovenschulte (SPD) derzeit besonders gefragt. „Natürlich sollte man vorsichtig sein und sich auf Schnee und Eis so gut es geht vorbereiten“, sagte der Regierungschef des kleinsten Bundeslandes der Deutschen Presse-Agentur mit Blick auf die Wetterlage. „Was wir aber nicht vergessen dürfen: Wir haben Winter. Und da gehörten Minusgrade, Schneefall und Eis einfach dazu.“

Bovenschulte sagte, an solchen Tagen sei die gesamte Gesellschaft gefordert. „Ich plädiere sehr dafür, beim Schneeräumen nicht mit dem Zollstock nachzumessen, wo die eigene Zuständigkeit endet und die des Nachbarn beginnt (...).“ Es sei auch wichtig, zu schauen, ob jemand Hilfe brauche – zum Beispiel ältere und gehbehinderte Menschen in der Nachbarschaft.