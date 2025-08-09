Joachimsthal - Unfälle auf der Autobahn 11 zwischen den Anschlussstellen Joachimsthal und Pfingstberg (Kreis Barnim) haben am Nachmittag einen langen Stau ausgelöst. Wie die Polizei in Brandenburg nach ersten Erkenntnissen mitteilte, kam es zu zwei Unfällen mit jeweils drei Fahrzeugen. Es seien zwei Menschen leicht verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber sei gelandet. Der Verkehr wurde auch über einen Standstreifen umgeleitet.