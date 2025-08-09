In Berlin-Kreuzberg rücken Rettungskräfte zu einem sonderbaren Einsatz aus. Ein Ehepaar ist verletzt. Die Polizei ermittelt wegen eines Tötungsdelikts.

Berlin - Eine Seniorin aus Berlin-Kreuzberg hat mit einer Axt zuerst ihren Mann und anschließend mit einem Messer sich selbst verletzt. Daraufhin rief die 72-Jährige am Morgen selbst Hilfe, wie die Polizei mitteilte. Beide Eheleute wurden zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Lebensgefahr bestehe den Angaben zufolge nicht.

Die Frau erklärte, sie habe ihrem schlafenden Mann kurz vor 7 Uhr mit der Axt eine Kopfverletzung zugefügt. Anschließend verletzte sie sich selbst mit einem Messer am Hals. Ermittlungen aufgrund eines versuchten Tötungsdeliktes wurden aufgenommen.