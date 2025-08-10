weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Unfälle: Auto fällt beim Rangieren in Fluss

LIVE:
Germania Halberstadt gegen VfB Auerbach im Livestream
Germania Halberstadt gegen VfB Auerbach im Livestream

Unfälle Auto fällt beim Rangieren in Fluss

Ungewöhnlicher Einsatz für die Feuerwehr am frühen Morgen: Ein Auto liegt auf der Seite in einem Fluss.

Von dpa 10.08.2025, 14:21
Die Feuerwehr holt ein Auto aus der Wümme. (Symbolbild)
Die Feuerwehr holt ein Auto aus der Wümme. (Symbolbild) Niklas Treppner/dpa

Oyten - Ein Mann ist nach einem missglückten Rangiermanöver im Landkreis Verden mit seinem Auto in einen Fluss gefallen. Der Wagen sei an einem unbefestigten Weg in Oyten in die Wümme gerutscht und dort auf der Fahrerseite liegengeblieben, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Der Fahrer konnte sich demnach über die Beifahrertür retten und unverletzt ans Ufer schwimmen. Mit der Hilfe eines Baggers konnte der Wagen am Sonntagmorgen nach rund drei Stunden an Land gezogen werden.