Nach dem Erfolg am Freitag gegen ein japanisches Team siegen die Füchse Berlin auch gegen den 1. VfL Potsdam deutlich. Am nächsten Wochenende folgt dann die Generalprobe vor dem Saisonstart.

Potsdam - Die Füchse Berlin bleiben in der Saisonvorbereitung auf die Handball-Bundesliga weiter siegreich. Im sechsten Testspiel gewann der deutsche Meister beim Erstliga-Absteiger und Kooperationspartner 1. VfL Potsdam mit 41:32 (21:17). Bester Berliner Werfer war Welthandballer Mathias Gidsel mit 14 Toren.

Einen Tag zuvor hatte es an selber Stätte einen klaren 48:33-Erfolg gegen die Japaner von Toyota Brave Kings gegeben. Die Füchse taten sich gegen das junge Potsdamer Team in der ersten Hälfte aber schwer, konnten sich dann jedoch im zweiten Abschnitt absetzen.

Am kommenden Wochenende folgt die Generalprobe vor dem Saisonstart. Dann treten die Füchse beim HSG Premium Cup in Lingen an. An dem Turnier nehmen neben den Gastgebern des Zweitligisten HSG Nordhorn-Lingen auch der Liga-Konkurrent SG Flensburg-Handewitt und Rekord-Champions-League-Sieger FC Barcelona teil. Im ersten Halbfinale spielen die Berliner gegen Flensburg.

Am 23. August bestreiten die Füchse dann in München gegen Pokalsieger THW Kiel im Supercup ihr erstes Pflichtspiel.