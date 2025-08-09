Aus ungeklärter Ursache fährt ein Mann mit seinem Auto auf der falschen Straßenseite. Es kommt zur Kollision. Der Crash endet für eine 75-Jährige tödlich.

Die Frau starb noch am Unfallort, der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Nordstemmen - Beim Zusammenstoß zweier Autos in Nordstemmen bei Hildesheim ist eine 75-jährige Frau ums Leben gekommen. Der 35-jährige mutmaßliche Unfallverursacher wurde schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Der Mann war nach Angaben der Polizei am Mittag mit seinem Auto aus bislang ungeklärter Ursache auf einer Straße auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort kollidierte er mit dem Wagen der 75-Jährigen, die noch an der Unfallstelle starb. Der 35-Jährige kam in ein Krankenhaus.