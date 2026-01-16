Die Landtagswahl könnte Änderungen nach Sachsen-Anhalt bringen. Bäuerinnen und Bauern forderten, dass es weiter demokratisch im Land bleiben muss.

Halle - Auf dem Marktplatz in Halle haben mehrere Landwirte demonstriert. Sie setzten sich unter dem Motto „Haltung zeigen! Stadt und Land gemeinsam für Vielfalt“ für Vielfalt und gegen Spaltung und Rechtsextremismus ein, teilte die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft mit. Nach Angaben der Polizei war es während der Veranstaltung zu keinerlei Zwischenfällen gekommen. Den Angaben nach waren 65 Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor Ort.

Die Landwirte waren teilweise mit Traktoren zu der Veranstaltung gekommen, die sie auf dem Marktplatz parkten. „Wir, als Bäuerinnen und Bauern und als Bewohner:innen ländlicher Räume in Sachsen-Anhalt wollen mit der Demonstration Haltung zeigen gegen rechtsextreme Parteien, Ausgrenzung, Spaltung und Rückschritt“, erklärte die Arbeitsgemeinschaft. Wichtig sei in diesem Zusammenhang, gemeinsam mit Menschen auf die Straße zu gehen, die in der Stadt leben.

Die drei Traktoren sollen den Angaben nach im Anschluss an die Demonstration weiter nach Berlin fahren, um dort an einer weiteren Demonstration am Samstag teilzunehmen.