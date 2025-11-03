Von Seehausen bis Eisleben – in ganz Sachsen-Anhalt wird in den nächsten Wochen zum Spaten gegriffen. Mitmachen ist ausdrücklich erwünscht.

Magdeburg - Der sachsen-anhaltische Landtag pflanzt auch in diesem Jahr Tausende neue Bäume. Fast 11.000 Setzlinge sollen bis Ende des Monats an fünf unterschiedlichen Orten unter die Erde gebracht werden, teilte die Sprecherin des Landtags Dorothee Bodewein mit. Ziele sind die Kompensation von Kohlendioxid sowie die Stärkung des Waldes im Allgemeinen, hieß es weiter.

An der Aktion können sich neben den Abgeordneten auch Bürgerinnen und Bürger beteiligen. Nach einer allgemeinen Einweisung und der Pflanzung selbst wartet ein kleiner Imbiss. Startzeit aller vier Termine ist 9.45 Uhr. Teilnehmende werden gebeten, Arbeitskleidung und einen eigenen Spaten mitzubringen.

Den Auftakt bildet noch in dieser Woche der Stadtwald Seehausen, wo 3.000 neue Bäume eine 2018 durch Brand geschädigte Fläche aufforsten sollen. Eine Woche später folgen 1.500 Laubsetzlinge in der Colbitz-Letzlinger Heide. Am 22. November stehen Pflanzungen im Harz bei Wernigerode mit 1.500 Bäumen sowie im Hohen Holz bei Oschersleben mit 2.900 Bäumen auf dem Programm. Den Abschluss bildet das Einbringen von 2.000 Bäumen auf einer Ackerfläche in Lutherstadt Eisleben.