Bei dem Brand eines Stalls mit 20.000 Legehennen im Landkreis Oldenburg geht der Schaden in die Millionenhöhe. Die Polizei geht nicht von Fremdverschulden aus.

Wardenburg - Vermutlich ein technischer Defekt ist die Ursache für den verheerenden Brand eines Geflügelstalls im Landkreis Oldenburg. Durch die Flammen entstand ein Schaden von rund 1,5 Millionen Euro, wie die Polizei mitteilte. Ein Großteil der rund 20.000 Legehennen starb. Ein Fremdverschulden könne nach derzeitigem Ermittlungsstand ausgeschlossen werden. Der Eigentümer des Stalls in Wardenburg hatte das Feuer am Sonntag entdeckt und den Notruf gewählt. Als die Feuerwehr am Stall eintraf, schlugen bereits Flammen aus dem Gebäude. Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach erschwerte die Löscharbeiten. Menschen wurden nicht verletzt.