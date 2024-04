Wo Windanlagen stehen sollen und wo nicht, weisen bestimmte Pläne aus. In Mittelthüringen ist aber ein Regionalplan unwirksam. Einen drohenden Wildwuchs von Anlagen verhinderte der Landtag nun.

Erfurt - Der Thüringer Landtag will Wildwuchs beim Bau von Windenergieanlagen verhindern. Die Abgeordneten verabschiedeten am Donnerstag in Erfurt eine entsprechende Gesetzesänderung, die von der CDU eingebracht wurde. CDU-Energiepolitiker Thomas Gottweiss sagte, Windenergieanlagen seien mit Konflikten behaftet - etwa beim Artenschutz, wegen des Schattenwurfs oder wegen der Beeinträchtigung des Landschaftsbildes.

Durch planerische Steuerung sollen die Anlagen daher auf bestimmten Vorrangflächen konzentriert und andere Flächen von ihnen frei gehalten werden. „Wir wollen die raumordnerische Steuerung des Windenergieausbaus sichern“, sagte Gottweiss. Hintergrund ist auch eine Gerichtsentscheidung, wonach es derzeit in Mittelthüringen keinen wirksamen Windenergieplan gibt. Infrastrukturministerin Susanna Karawanskij (Linke) sagte, man wolle Windkraftanlagen in Vorranggebieten. Die „schöne Landschaft in Thüringen“ dürfe nicht „zugeballert“ werden.