Erfurt - Thüringen will in diesem Jahr die Gebühren für Musik übernehmen, die bei Vereinsfesten abgespielt wird. Das teilte die Staatskanzlei am Dienstag in Erfurt mit. Es gehe um die Gebühren der Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (Gema).

Die Entscheidung der Landesregierung sei auch als Anerkennung für die Arbeit ehrenamtlicher Vereine, Organisationen und Einrichtungen für das gesellschaftliche Leben gedacht. Die oppositionelle CDU-Fraktion verwies auf eine Initiative, die sie dazu im Landtag gestartet habe.

Vorgesehen sei, dass Thüringen und die Gema in diesem Jahr eine Pauschalregelung für gemeinnützige, ehrenamtliche Vereine treffen. Ziel sei, dass das Land für bis zu drei oder möglicherweise vier eintrittsfreie Vereinsfeste, bei denen Musik abgespielt werden soll, unter gewissen Bedingungen die Gema-Lizenzvergütungen übernimmt. Musik muss immer dann lizenziert werden, wenn sie öffentlich genutzt wird.

Um den Kostenrahmen für das Land einschätzen zu können, würden alle Vereine und Organisationen, die das Angebot nutzen wollen, aufgefordert, sich über die Internetseite der Gema bis zum 31. Mai 2024 anzumelden.