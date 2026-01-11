weather heiter
  3. Kunst und Kultur: Land Sachsen-Anhalt sichert Kunstförderung bis 2031

Kunst und Kultur Land Sachsen-Anhalt sichert Kunstförderung bis 2031

Mit einer neuen Vereinbarung stellt Sachsen-Anhalt in den kommenden Jahren rund 3,7 Millionen Euro für zeitgenössische Kunst und Kultur bereit. Denn künstlerisch ist Sachsen-Anhalt Avantgarde.

Von dpa 11.01.2026, 11:43
Die Kunststiftung Sachsen-Anhalt fördert zeitgenössische Kunst und Kultur im Land - etwa mit Stipendien. (Archivbild) Jan Woitas/dpa

Magdeburg - Das Land Sachsen-Anhalt hat die Kunstförderung für die kommenden sechs Jahre weiter gesichert. Wie die Staatskanzlei mitteilte, unterzeichneten Land und Kunststiftung eine entsprechende Finanzierungsvereinbarung über rund 3,7 Millionen Euro. Die Stiftung fördert zeitgenössische Kunst und Kultur im Land, vergibt Stipendien und unterstützt Projekte.

„Die Kunststiftung Sachsen-Anhalt ist seit vielen Jahren ein verlässlicher Partner des Landes und ein wichtiger Impulsgeber für das kulturelle Leben“, sagte Kulturstaatsminister Rainer Robra (CDU). Sachsen-Anhalt sei immer schon ein Land der künstlerischen Avantgarde gewesen, sagte die Direktorin der Kunststiftung Sachsen-Anhalt, Manon Bursian. Die Kunststiftung wurde 2004 als staatliche Stiftung eingerichtet.