Erfurt - Wenige Stunden nach seiner Entlassung aus der Haft hat ein 39-Jähriger in Erfurt seinen Sozialarbeiter angegriffen. Der 39-Jährige habe dem Mann am Donnerstag ins Ohr gebissen, ihm mit der Faust ins Gesicht geschlagen und ihn mit einem Feuerlöscher attackiert, wie die Polizei Erfurt am Freitag mitteilte.

Der Sozialarbeiter kam demnach leicht verletzt ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt gegen den 39-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung, er blieb den Angaben zufolge auf freiem Fuß.