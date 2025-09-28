Klaistow - Dutzende Kürbis-Züchter bringen an diesem Sonntag wieder ihre dicksten Kolosse auf die Waage. Beim traditionellen Kürbis-Wiegen am Nachmittag in Klaistow (Kreis Potsdam-Mittelmark) wird das schwerste Exemplar gesucht. 56 Züchter machen laut Veranstalter in der Kategorie „Atlantic Giant“ mit – dabei handelt es sich um eine orangefarbene Kürbis-Sorte, die gigantische Ausmaße verspricht.

In den vergangenen Jahren erreichten die schwersten Kürbisse bei der Wiegemeisterschaft ein Gewicht von über 900 Kilo. Der Guinness-Weltrekord-Halter ist ein US-Amerikaner mit 1.247 Kilogramm.

In Klaistow ist zudem wieder eine Kürbisausstellung zu sehen – in diesem Jahr unter dem Motto „Power Frauen“. Der Spargelhof als Ausrichter teilte mit, dass etwa Frida Kahlo, Bertha Benz und Pippi Langstrumpf als Holzskulpturen aufgestellt und über und über mit Kürbissen behängt seien.