  3. Notfälle: Feuer in Hochhaus ausgebrochen - mehrere Verletzte

In einem Hochhaus in Neukölln ist ein Brand ausgebrochen. Noch ist vieles unklar.

Von dpa 28.09.2025, 06:24
Einsatzkräfte versuchen die Flammen zu löschen. (Symbolbild) Marijan Murat/dpa

Berlin - Bei einem Brand in einem Hochhaus im Berliner Stadtteil Neukölln sind mehrere Menschen verletzt worden. Die Flammen brachen im ersten Stock des Hauses aus und griffen auf die darüberliegende Etage über, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Einsatzkräfte seien dabei, die Flammen zu löschen. Wie viele Menschen von dem Brand betroffen sind, war zunächst unklar.