Berlin - Drei Menschen sind bei einem Brand einer Doppelhaushälfte in Berlin-Marzahn verletzt worden, einer davon lebensgefährlich. Die beiden anderen seien schwer und leicht verletzt, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Doppelhaushälfte steht demnach komplett in Flammen. Das Feuer habe auch auf den Dachstuhl des zweiten Hausteils übergegriffen. Zahlreiche Feuerwehrleute seien im Einsatz, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen.