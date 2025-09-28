weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  3. Notfälle: Doppelhaushälfte brennt - Mensch lebensgefährlich verletzt

Mitten in der Nacht bricht in Berlin-Marzahn ein Feuer aus. Einsatzkräfte kämpfen gegen die Flammen. Noch ist die Gefahr nicht gebannt.

Von dpa 28.09.2025, 04:30
Feuerwehrleute versuchen, die Flammen unter Kontrolle zu bringen. (Symbolbild)
Feuerwehrleute versuchen, die Flammen unter Kontrolle zu bringen. (Symbolbild) Niklas Treppner/dpa

Berlin - Drei Menschen sind bei einem Brand einer Doppelhaushälfte in Berlin-Marzahn verletzt worden, einer davon lebensgefährlich. Die beiden anderen seien schwer und leicht verletzt, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Doppelhaushälfte steht demnach komplett in Flammen. Das Feuer habe auch auf den Dachstuhl des zweiten Hausteils übergegriffen. Zahlreiche Feuerwehrleute seien im Einsatz, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen.