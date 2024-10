Eine Kuhherde hat sich am Sonntag selbstständig gemacht und eine Landstraße blockiert. Die Polizei musste anrücken.

Sonnewalde - In der Nähe einer Landstraße bei Sonnewalde (Landkreis Elbe-Elster) sind am Sonntagmorgen etwa 20 Kühe ausgebüxt. Die Tiere hätten anschließend die Fahrbahn teilweise blockiert, erklärte ein Sprecher der Polizei. Eine Autofahrerin sah sich zwischenzeitlich in ihrem Wagen sogar von den Tieren umstellt.

Die Beamten versuchten im Anschluss die Tiere von der Landstraße zu vertreiben und auch von einer unmittelbar angrenzenden Bahnstrecke fernzuhalten, während Ermittlungen zum Tierhalter anliefen. „Leider war dies bei den eigensinnigen Tieren nicht so erfolgreich und der Bahnverkehr musste für etwa drei Stunden auf Sicht fahren, also sehr langsam, um Kollisionen zu vermeiden“, führte der Sprecher aus.

Nach etwa drei Stunden brachte der Tierhalter die Tiere unter Kontrolle und führte sie zurück auf ihre Viehweide. Warum die Herde die Wiese verlassen konnte, wird nun überprüft.