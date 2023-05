Berlin - Ein Unfall im Berliner Bezirk Schöneberg hat den Feierabendverkehr am Donnerstagabend behindert. Die Kreuzung Potsdamer Straße/Bülowstraße war der Polizei zufolge großräumig abgesperrt. Demnach war mindestens ein Auto an der Kreuzung in einen Unfall verwickelt. Die Feuerwehr war vor Ort. Auch der Busverkehr war laut einem Sprecher vorübergehend unterbrochen. Genauere Informationen zum Unfallgeschehen machte die Polizei am frühen Abend nicht.