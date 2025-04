Nur kurz währte in Wismar die Episode des Kreuzfahrtschiffbaus. Die „Disney Adventure“ soll schon bald für den neuen Eigner, den Disney-Konzern, in Asien auf Fahrt gehen.

Wismar - Nach rund siebenjähriger Bauzeit steht in Wismar die Fertigstellung eines der weltweit größten Kreuzfahrtschiffe bevor. Voraussichtlich am Samstag wird die „Disney Adventure“ das Dock verlassen, in dem sie zusammengesetzt worden war. Die coronabedingte Insolvenz der MV-Werftengruppe 2022 hatte den Bau des etwa 340 Meter langen Schiffes maßgeblich verzögert. Nun soll es am Ausrüstungskai den letzten Schliff erhalten.

Auftraggeber war ursprünglich Genting Hongkong, ein asiatischer Multikonzern, der insbesondere im Tourismus und im Glücksspiel aktiv war, die Pandemie aber auch nicht überlebte. Die US-Reederei Disney Cruise Line hatte das Schiff aus der Insolvenzmasse übernommen und umbauen lassen. Nach Fertigstellung soll es von Ende dieses Jahres an für den Disney-Konzern in Südostasien im Einsatz sein. Statt der zuvor für den chinesischen Markt geplanten 9.500 soll es nun noch 6.000 Passagieren Platz bieten.