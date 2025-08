Frau läuft mit Messer auf Straße in Bremen herum

Eine 45-Jährige ist mit einem Messer auf einer Straße in Bremen herumgelaufen, die Polizei nahm die Frau fest. (Symbolbild)

Bremen - Eine Frau mit einem Messer in der Hand ist in Bremen auf einer Straße herumgelaufen und hat geschrien. Verletzt wurde niemand, die 45-Jährige kam in eine psychiatrische Einrichtung, wie die Polizei mitteilte.

Zeugen hatten die Einsatzkräfte alarmiert. Die Beamten trafen am Freitag vor Ort auf die Frau, die das Messer hektisch hin und schwer schwenkte. Der Aufforderung, das Messer fallen zu lassen, kam die Frau laut Polizei zunächst nicht nach. Erst als die Beamten drohten zu schießen, ließ die 45-Jährige das Messer fallen und flüchtete in einen Dönerladen. Dort wurde sie von der Polizei festgenommen. Bei der Durchsuchung stellten die Einsatzkräfte zudem eine Schere sicher. Die Polizei nahm die Frau mit auf die Wache, sie kam dann in die Psychiatrie.