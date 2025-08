Berlin - Ein 60-Jähriger soll seine Partnerin schwer misshandelt und schließlich mit einem etwa ein Meter langen Kantholz zu Tode geprügelt haben. Wegen schwerer Körperverletzung und Totschlag soll er nun vor Gericht kommen. Rund vier Monate nach dem Tod der 56-Jährigen hat die Berliner Staatsanwaltschaft den Italiener angeklagt, wie ein Sprecher sagte.

Der Beschuldigte befindet sich seit der Tat Anfang April in Untersuchungshaft. Laut Staatsanwaltschaft bestreitet er die Vorwürfe.

Frau nach Prügel erblindet

Nach den Ermittlungen soll der Mann seine Partnerin bereits im Juni 2024 schwer misshandelt haben. Damals soll er sie in ihrer Wohnung in Spandau derart geprügelt haben, dass die Frau erblindete.

Am 3. April 2025 soll er ihr dann in der Wohnung in Falkenhagener Feld mehrfach mit dem Kantholz gegen den Kopf geschlagen haben. Die Frau erlitt zahlreiche Verletzungen, darunter eine Schädelfraktur und ein Schädel-Hirn-Trauma, woran sie im Krankenhaus starb. Ihr Partner wurde noch am selben Tag festgenommen.