Dardesheim - An einer Kreuzung in Dardesheim (Landkreis Harz) sind ein Auto und ein Linienbus zusammengestoßen und drei Menschen verletzt worden. Der Fahrer des Pkw hatte Freitagnachmittag die Vorfahrt des Busses missachtet, wie die Polizei in Halberstadt mitteilte. Bei der Kollision wurden er selbst, eine Beifahrerin sowie der Busfahrer leicht verletzt. Die drei Fahrgäste im Bus blieben unverletzt.

Gegen den Autofahrer läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung. Der Sachschaden wird auf rund 18.000 Euro geschätzt.